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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев: обсудит с Зеленским заявку на членство в ЕС – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 12:35
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев: обсудит с Зеленским заявку на членство в ЕС – Spiegel - Фото
Фото из Twitter Урсулы фон дер Ляйен

Сегодня, 11 июня, в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским, будут обсуждаться вопросы евроинтеграции Украины.

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"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресс, достигнутый Украиной на ее европейском пути", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Немецкое издание Spiegel сообщает, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для переговоров по заявке Украины на членство в ЕС. Среди прочего она хочет обсудить с Зеленским "открытые пункты в заявке".

Ожидается, что в следующую пятницу, 18 июня, Еврокомиссия опубликует свои выводы о том, следует ли Украине предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке, а также рекомендовал без промедления предоставить оружие Украине.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата в ЕС Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

Читайте также: Три страны ЕС не хотят давать Украине статус кандидата на членство – Стефанишина

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский урсула фон дер ляйен еврокомиссия евроинтеграция членство в ес
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