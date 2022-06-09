Три страны ЕС не хотят давать Украине статус кандидата на членство – Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что семь стран Евросоюза рассматривают альтернативные варианты членства в Евросоюзе для Украины. Из них три страны ЕС пока не хотят давать Украине "зеленый свет" на приобретение статуса кандидата на членство в альянсе. Об этом она сообщила во время визита в Брюссель в четверг, передает DW.

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По ее словам, эти страны предлагают для Украины другие форматы членства в ЕС: экстракандидатство или условное кандидатство в члены ЕС.

"Было очень много разных предложений, но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", – сообщила Стефанишина.

Вице-премьер не назвала, кто именно выступает против, но уточнила, что это не восточноевропейские и не балтийские страны.

В то же время, Стефанишина заверила, что на саммите ЕС 24 июня ни один из лидеров ЕС не сможет сказать Украине "нет", поскольку любые варианты, кроме статуса кандидата для Украины, "ослабят сам ЕС".

"Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не надо весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому", – подытожила вице-премьер.

31 мая президент Зеленский заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

6 июня в Офисе президента сообщили, что ЕС на заседании 23-24 июня обсудит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

8 июня Европарламент рекомендовал Совету ЕС дать Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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Наталия Фреик

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