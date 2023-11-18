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Орбан: Україна зараз "на відстані світлових років" від Євросоюзу

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 19:37
Орбан: Україна зараз
Віктор Орбан (Фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, заявивши, що Київ зараз "на відстані світлових років" від ЄС. Про це він сказав на з'їзді очолюваної ним партії Фідес, передає Magyar Hirlap.

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"Серйозна політична боротьба чекає нас у наступні місяці до європейських виборів. Обговорення бюджету в Брюсселі, виправлення помилкової обіцянки розпочати переговори, наданої Україні, також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз знаходиться на відстані світлових років від Євросоюзу", – заявив Орбан.

У своїй промові він також заявив, що "іноземці хотіли купити майбутній угорський уряд, а разом із ним і країну".

У цьому контексті він знову згадав про Україну та вкотре виступив проти надання зброї. За його словами, "якби це вдалося" ("купити" уряд. – ред.), то угорська зброя "вже давно була б в Україні".

"Ми були б залучені до війни з безнадійними та непередбачуваними наслідками", – заявив угорський прем'єр.

  • 7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.
  • 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.
  • Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.
  • 10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

Читайте також: І знову Орбан. ЄС назвав умови для вступу України: коли це можливо

Оксана Житнюк
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угорщинаєвроінтеграціяВіктор Орбанвступ до ЄС

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