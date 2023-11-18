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Орбан: Украина сейчас "на расстоянии световых лет" от Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 19:37
Орбан: Украина сейчас
Виктор Орбан (Фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявив, что Киев сейчас "на расстоянии световых лет" от ЕС. Об этом он сказал на съезде возглавляемой им партии Фидес, передает Magyar Hirlap.

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"Серьезная политическая борьба ожидает нас в предстоящие месяцы до европейских выборов. Обсуждение бюджета в Брюсселе, исправление ошибочного обещания начать переговоры, данного Украине, также будет нашей задачей, поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Евросоюза", – заявил Орбан.

В своей речи он также заявил, что "иностранцы хотели купить будущее венгерское правительство, а вместе с ним и страну". 

В этом контексте он снова упомянул об Украине и в очередной раз выступил против предоставления оружия. По его словам, "если бы это удалось" ("купить" правительство. – ред.), то венгерское оружие "уже давно было бы в Украине". 

"Мы были бы вовлечены в войну с безнадежными и непредсказуемыми последствиями", – заявил венгерский премьер.

  • 7 ноября советник Орбана завил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как требует отмены украинского закона о языке. 
  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. 
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров о вступлении Украины в Евросоюз быть не должно.

Читайте также: И снова Орбан. ЕС назвал условия для вступления Украины: когда это возможно

Оксана Житнюк
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