Помощь Украине от ЕС. У Орбана заявили: До соглашения еще далеко, но решим до 2026 года

Представитель правительства Орбана заявил, что "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе"

Гергей Гуйяш (Фото: ЕРА)

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что до достижения соглашения с Евросоюзом относительно нового долгосрочного финансирования Украины "еще далеко", но эту проблему "можно решить до 2026 года". Его цитирует Telex.

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По словам Гуйяша, Венгрия ведет переговоры с Еврокомиссией относительно поддержки Украины, но их мнения "очень сильно расходятся", поэтому "нет уверенности, что мы достигнем соглашения".

Но "это не трагедия", сказал Гуйяш, добавив, что решение все еще может быть найдено до 2026 года, когда завершаются семилетние финансовые рамки, регулирующие годовой бюджет ЕС.

Он также добавил, что "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".

14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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