Telegraph: Британія просить Мерца, Макрона та Каллас не коментувати зустріч Трампа з Путіним

Британські посадовці закликали лідерів Європейського Союзу припинити "некорисні постійні коментарі" щодо майбутніх мирних переговорів щодо України між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Посадовці дедалі більше стурбовані публічними коментарями щодо майбутнього України з боку таких осіб, як президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Вони побоюються, що публічні вимоги до президента США можуть мати зворотний ефект і змусити його повністю виключити Європу з переговорів.

Співрозмовники вказали на той факт, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер не робив жодних публічних коментарів щодо обговорень з моменту спільної заяви в суботу ввечері, натомість вирішивши впливати з-за лаштунків.

Діячі Даунінг-стріт давно у приватних бесідах стверджували, що найкращий спосіб вплинути на Трампа – це використовувати доступ та вплив за зачиненими дверима, а не публічно закликати його обрати певну позицію.

Один британський посадовець заявив, що існує стурбованість з приводу "марних коментарів" європейських лідерів про переговори Трампа та Путіна.

"На відміну від наших європейських колег, ми не висуваємо американцям публічних вимог. Багато чого з того, як поводяться європейці, дратує американців, дратує і Трампа, якщо хтось починає висувати вимоги та встановлювати межі дозволеного", – додав він.

Медіа нагадало, що після спільної заяви європейських лідерів на підтримку України у суботу ввечері деякі політики публічно пішли ще далі.

Зокрема, Мерц закликав Зеленського взяти участь у переговорах на Алясці, заявивши: "Ми активно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з урядом США. І ми сподіваємось і виходимо з того, що український уряд та президент Зеленський візьмуть у ній участь".

Каллас також наполягала на участі Києва у переговорах, додавши: "Ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися чи навіть вирішувалися коштом європейців та українців".

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обов'язково братимуть участь у розв'язанні цієї проблеми, оскільки на карту поставлено їхню власну безпеку", – прокоментував майбутню зустріч Макрон.

Водночас цього тижня Стармер проводить особисті телефонні переговори зі світовими лідерами, намагаючись вплинути на перебіг майбутньої зустрічі.