Telegraph: Лондон просит Мерца, Макрона и Каллас не комментировать встречу Трампа и Путина

Британские чиновники призвали лидеров Европейского Союза прекратить "неполезные постоянные комментарии" относительно будущих мирных переговоров по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Чиновники все больше обеспокоены публичными комментариями относительно будущего Украины со стороны таких лиц, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и главный дипломат ЕС Кайя Каллас.

Они опасаются, что публичные требования к президенту США могут иметь обратный эффект и заставить его полностью исключить Европу из переговоров.

Собеседники указали на тот факт, что премьер-министр Британии Кир Стармер не делал никаких публичных комментариев относительно обсуждений с момента совместного заявления в субботу вечером, вместо этого решил влиять из-за кулис.

Деятели Даунинг-стрит давно в частных беседах утверждали, что лучший способ повлиять на Трампа – это использовать доступ и влияние за закрытыми дверями, а не публично призывать его занять определенную позицию.

Один британский чиновник заявил, что существует обеспокоенность по поводу "бесполезных комментариев" европейских лидеров о переговорах Трампа и Путина.

"В отличие от наших европейских коллег, мы не выдвигаем американцам публичных требований. Многое из того, как ведут себя европейцы, раздражает американцев, раздражает и Трампа, если кто-то начинает выдвигать требования и устанавливать границы дозволенного", – добавил он.

Медиа напомнило, что после совместного заявления европейских лидеров в поддержку Украины в субботу вечером некоторые политики публично пошли еще дальше.

В частности, Мерц призвал Зеленского принять участие в переговорах на Аляске, заявив: "Мы активно готовимся к этой встрече на европейском уровне вместе с правительством США. И мы надеемся и исходим из того, что украинское правительство и президент Зеленский примут в ней участие".

Каллас также настаивала на участии Киева в переговорах, добавив: "Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за счет европейцев и украинцев".

"Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку на карту поставлена их собственная безопасность", – прокомментировал предстоящую встречу Макрон.

В то же время на этой неделе Стармер проводит личные телефонные переговоры с мировыми лидерами, пытаясь повлиять на ход предстоящей встречи.