На Аляске Путин хочет сфотографироваться с Трампом и отсрочить санкции – Каллас

Кайя Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Во время встречи на Аляске 15 августа российский диктатор Владимир Путин "хочет сфотографироваться" с президентом США Дональдом Трампом и отсрочить санкции, но Европейский Союз надеется на конкретные результаты после этих переговоров. Об этом заявила глава евродипломатии Кайя Каллас в интервью Суспільному.

Чиновница отметила, что Соединенные Штаты имеют средства воздействия на российского диктатора, в то же время их нужно использовать мудро.

"Конечно, мы надеемся на это [результаты после встречи], потому что США явно имеют рычаги влияния на Россию. Это видно из того, что Путин сейчас садится за стол переговоров, но понятно, чего хочет Путин. Он хочет возможности сфотографироваться с президентом Трампом, самым влиятельным человеком на земле, а потом он хочет отсрочки угрозы санкций, чтобы сделать вид, что ведет переговоры, чтобы угрозы больше не было", – сказала еврочиновница.

По ее мнению, результатом встречи должно быть безусловное перемирие, чтобы могли начаться настоящие переговоры – между Украиной и Россией.

Каллас также считает, что Путин не настроен серьезно на переговоры, иначе на встрече на Аляске также был бы руководитель Украины.

"Президент Зеленский должен быть частью встречи, понятно, что Путин не хочет, чтобы он там был. А почему? Потому что он не серьезно настроен на любые мирные переговоры. Если бы он был серьезным, он бы хотел поговорить с Зеленским непосредственно, потому что война идет в Украине, между Россией и Украиной. Поэтому, чтобы иметь какие-то результаты или реальные переговоры, нужно вести переговоры с теми, кого это касается, а именно с Украиной, с президентом Зеленским", – рассказала глава дипломатии ЕС.

Она акцентировала, что запад должен давить на Москву, чтобы та пошла на уступки, которых она до сих пор не сделала, и отметила, что "все давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву".