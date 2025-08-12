Турция готова принять встречу Зеленского, Трампа, Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Анкара готова организовать встречу глав Украины, США, России и Турции. Об этом турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во время телефонного звонка с президентом Владимиром Зеленским, передает последний.

"Отметил, что мы [Украина] готовы к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции", – написал глава украинского государства.

