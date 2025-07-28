Эрдоган: Стол переговоров будет установлен в Турции, и эта кровавая война закончится

Турецкий лидер считает, что мир в Украине будет достигнут в ближайшее время

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Россия и Украина вскоре достигнут мира при посредничестве Анкары. Об этом он заявил после заседания Кабинета министров в Президентском комплексе.

"Так же, как в Стамбуле был установлен стол переговоров, стол мира также будет установлен в Турции в ближайшем будущем, и эта кровавая война закончится", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция неоднократно предлагала организовать встречу на уровне руководства Украины и России.

"Мы считаем, что эта война должна закончиться сейчас", – сказал Эрдоган.

Он заявил, что Турция с первого дня войны в Украине проводит "сбалансированную, справедливую и миротворческую политику".

"Соглашение о зерновом коридоре, обмен пленными и встречи, состоявшиеся в таких городах, как Стамбул и Анталья, являются результатом нашей веры в мир", – заявил турецкий лидер.