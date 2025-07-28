Эрдоган: Стол переговоров будет установлен в Турции, и эта кровавая война закончится
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Россия и Украина вскоре достигнут мира при посредничестве Анкары. Об этом он заявил после заседания Кабинета министров в Президентском комплексе.
"Так же, как в Стамбуле был установлен стол переговоров, стол мира также будет установлен в Турции в ближайшем будущем, и эта кровавая война закончится", – сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция неоднократно предлагала организовать встречу на уровне руководства Украины и России.
"Мы считаем, что эта война должна закончиться сейчас", – сказал Эрдоган.
Он заявил, что Турция с первого дня войны в Украине проводит "сбалансированную, справедливую и миротворческую политику".
"Соглашение о зерновом коридоре, обмен пленными и встречи, состоявшиеся в таких городах, как Стамбул и Анталья, являются результатом нашей веры в мир", – заявил турецкий лидер.
- 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Как и на двух предыдущих раундах, единственным реальным результатом третьей встречи в Стамбуле стала договоренность о продолжении обмена пленными.
- Украина предложила российской делегации провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.
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