Ердоган: Стіл миру буде встановлено в Туреччині, і ця кривава війна закінчиться

Турецький лідер вважає, що миру в Україні буде досягнуто найближчим часом

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган упевнений, що Росія та Україна невдовзі досягнуть миру за посередництва Анкари. Про це він заявив після засідання Кабінету міністрів у Президентському комплексі.

"Так само, як у Стамбулі було встановлено стіл переговорів, стіл миру також буде встановлено в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться", – сказав Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина неодноразово пропонувала організувати зустріч на рівні керівництва України та Росії.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися зараз", – сказав Ердоган.

Він заявив, що Туреччина з першого дня війни в Україні проводить "збалансовану, справедливу та миротворчу політику".

"Угода про зерновий коридор, обмін полоненими та зустрічі, що відбулися в таких містах, як Стамбул та Анталія, є результатом нашої віри в мир", – сказав турецький лідер.