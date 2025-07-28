Ердоган: Стіл миру буде встановлено в Туреччині, і ця кривава війна закінчиться
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган упевнений, що Росія та Україна невдовзі досягнуть миру за посередництва Анкари. Про це він заявив після засідання Кабінету міністрів у Президентському комплексі.
"Так само, як у Стамбулі було встановлено стіл переговорів, стіл миру також буде встановлено в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться", – сказав Ердоган.
Він наголосив, що Туреччина неодноразово пропонувала організувати зустріч на рівні керівництва України та Росії.
"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися зараз", – сказав Ердоган.
Він заявив, що Туреччина з першого дня війни в Україні проводить "збалансовану, справедливу та миротворчу політику".
"Угода про зерновий коридор, обмін полоненими та зустрічі, що відбулися в таких містах, як Стамбул та Анталія, є результатом нашої віри в мир", – сказав турецький лідер.
- 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів України та Росії. Як і під час двох попередніх раундів, єдиним реальним досягненням третьої зустрічі у Стамбулі стала домовленість продовжити обмін полоненими.
- Україна запропонувала російській делегації провести зустріч лідерів за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня.
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