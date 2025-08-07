Лавров поговорил с Фиданом: Турция еще готова быть посредником в переговорах – Yeni Şafak
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым – Анкара готова снова выступить посредником в украино-российских переговорах. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на дипломатические источники в своей стране.
По их данным, главной темой обсуждения стала текущая ситуация вокруг войны РФ против Украины и перспективы возобновления переговорного процесса между двумя странами.
"Фидан подчеркнул важность продолжения диалога и выразил готовность Анкары вновь выступить в роли посредника", – цитирует своих собеседников медиа.
Они отметили, что основное внимание в беседе Фидан и Лавров сосредоточили на российско-украинской войне и международных усилиях для ее решения.
Также, добавили собеседники, глава турецкого МИД и российский чиновник обсудили двусторонние отношения Анкары и Москвы и другие региональные вопросы.
- Третий и последний на данный момент раунд украино-российских переговоров в Стамбуле состоялся 23 июля. Как и во время двух предыдущих встреч, реальным результатом переговоров стала договоренность продолжить обмен пленными.
- 7 августа Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, что могут привести к прекращению войны.
