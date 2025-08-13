Axios: Трамп все еще зол на Путина, а пророссийские заявления делает, чтобы договориться

Президент США сделает все возможное, чтобы договориться с диктатором РФ, заявил один из собеседников медиа

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, несмотря на намерения встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, все еще зол на него. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Они рассказали, что, даже если риторика Трампа порой звучит пророссийски, то это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить сделку с Москвой.

Один из собеседников уточнил, что американский президент все еще "зол" на диктатора РФ.

"Возможно, Трамп не сможет этого сделать [договориться об урегулировании войны], но он сделает все возможное", – сказал чиновник, комментируя предстоящую встречу на Аляске.

11 августа сам Трамп заявлял, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне.