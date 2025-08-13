Навіть якщо Трамп не послухає партнерів, то саміт всеодно зблизить Європу та Україну – Огризко

У разі домовленості президента США та диктатора Путіна тиснути на Київ і європейців, необхідно буде "чимось відповідати", зауважив дипломат

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Навіть якщо президент США Дональд Трамп не дослухається до партнерів під час онлайн-зустрічі 13 серпня, то захід все одно є позитивним, оскільки зблизить Україну та Європу. Про це у відеоінтерв'ю LIGA.net заявив Володимир Огризко, міністр закордонних справ 2007-2009 років, надзвичайний і повноважний посол.

"Мені здається, це [онлайн-розмова з європейськими партнерами] не реверанс [з боку США]. Мені здається, це спроба ще раз пояснити Трампу межі можливих відступів. І я думаю, що дуже добре, що зараз європейці це роблять, бо безвідносно до того, що буде робити Трамп (а я думаю, що він на це звертати уваги не буде), це є позитивом в тому сенсі, що Європа консолідується", – заявив дипломат.

На його думку, у такий спосіб Європа формує свою спільну позицію: "Ну, без Орбана – не буває в сім'ї, кажуть, без урода, вибачте, тут нічого не вдієш".

Проте, наголосив Огризко, щонайменше переважна більшість європейських керівників бачить ситуацію, якою вона є: "Росія повинна бути поставлена на місце".

Відтак, вважає ексміністр, навіть якщо Трамп і не дослухається до думки європейців і президента Володимира Зеленського, то це "все одно добре", оскільки Україна буде ближчою з Європою.

"І якраз ці наступні консультації й повинні стати вже не розмовами про щось, а реальними діями. Бо якщо в п'ятницю Трамп з Путіним домовляться тиснути на Україну і на Європу, значить нам треба буде чимось відповідати", – підсумував Огризко.

