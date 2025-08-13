Даже если Трамп не послушает партнеров, саммит все равно сблизит Европу и Киев – Огрызко

В случае договоренности президента США и диктатора Путина давить на Киев и европейцев, необходимо будет "чем-то отвечать", отметил дипломат

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Даже если президент США Дональд Трамп не прислушается к партнерам во время онлайн-встречи 13 августа, то мероприятие все равно является положительным, поскольку сблизит Украину и Европу. Об этом в видеоинтервью LIGA.net заявил Владимир Огрызко, министр иностранных дел 2007-2009 годов, чрезвычайный и полномочный посол.

"Мне кажется, это [онлайн-разговор с европейскими партнерами] не реверанс [со стороны США]. Мне кажется, это попытка еще раз объяснить Трампу границы возможных отступлений. И я думаю, что очень хорошо, что сейчас европейцы это делают, потому что безотносительно к тому, что будет делать Трамп (а я думаю, что он на это обращать внимания не будет), это является позитивом в том смысле, что Европа консолидируется", – заявил дипломат.

По его мнению, таким образом Европа формирует свою общую позицию: "Ну, без Орбана – не бывает в семье, как говорят, без урода, извините, тут ничего не поделаешь".

Однако, подчеркнул Огрызко, по меньшей мере подавляющее большинство европейских руководителей видит ситуацию, какой она есть: "Россия должна быть поставлена на место".

Поэтому, считает экс-министр, даже если Трамп и не прислушается к мнению европейцев и президента Владимира Зеленского, то это "все равно хорошо", поскольку Украина будет ближе с Европой.

"И как раз эти следующие консультации и должны стать уже не разговорами о чем-то, а реальными действиями. Потому что если в пятницу Трамп с Путиным договорятся давить на Украину и на Европу, значит нам надо будет чем-то отвечать", – подытожил Огрызко.

