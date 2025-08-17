Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським, а вже потім з європейцями – CNN

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

18 серпня президент США Дональд Трамп спочатку проведе окрему зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським, а вже після цього буде зустріч з європейськими партнерами, повідомляє телеканал CNN з посиланням на співрозмовників, обізнаних з планами.

За їх даними, керівник Штатів та глава України матимуть індивідуальну зустріч за участю своїх делегацій – а вже після цього вони доєднаються до ширшої групової сесії, та, можливо, обіду з іншими європейськими лідерами, що прибудуть до Вашингтону.

"Теми, котрі, як очікується, будуть обговорюватися, – вимоги Росії щодо територіальних поступок та контури гарантій безпеки для України, включно з тим, як до цього будуть залучені США", – передає CNN.

Раніше про таке розділення зустрічей у Вашингтоні писав німецький таблоїд BILD, цитуючи свої джерела.