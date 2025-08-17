Трамп сначала встретится с Зеленским, а уже потом с европейцами – CNN
18 августа президент США Дональд Трамп сначала проведет отдельную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а уже после этого будет встреча с европейскими партнерами, сообщает CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с планами.
По их данным, руководитель Штатов и глава Украины будут иметь индивидуальную встречу с участием своих делегаций – а уже после этого они присоединятся к более широкой групповой сессии, и, возможно, обеду с другими европейскими лидерами, что прибудут в Вашингтон.
"Темы, которые, как ожидается, будут обсуждаться, – требования России насчет территориальных уступок и контуры гарантий безопасности для Украины, включая то, как к этому будут привлечены США", – передает CNN.
Ранее о таком разделении встреч в Вашингтоне писал немецкий таблоид BILD, цитируя свои источники.
- О последствиях переговоров президента США и российского диктатора на Аляске и приготовления к встрече руководителей Украины и Европы с Трампом 18 августа читайте в хронике LIGA.net.
