Рубио: США не будут заставлять Украину отказаться от оккупированных территорий
Государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что его страна не будет давить на Украину, чтобы та согласилась на требования российского диктатора Владимира Путина, в том числе относительно отказа от территорий. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу NBC News.
Журналистка спросила Рубио относительно данных, что Путин хочет сохранить за собой все оккупированные территории в рамках мирного соглашения.
"Что ж, я могу подтвердить, что он [Путин] произносил речи, в которых неоднократно об этом говорил, что он просил о территориях... Смотрите, в конце концов, если украинцы не готовы отказаться от этого, и никто не давит на Украину, чтобы та от этого отказалась – поэтому я не думаю, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет выглядеть именно так (с отказом Киева от территорий. – Ред.)", – ответил Рубио.
По его словам, российский диктатор просит о "вещах, которые украинцы и другие не готовы поддерживать" – и Вашингтон не будет заставлять их уступить.
Госсекретарь добавил, что Киев просит Москву о вещах, от которых россияне не собираются отказываться.
"Я знаю, что все хотят получить больше деталей. Но мы пытаемся провести серьезные переговоры и посмотреть, сможем ли мы найти какой-то компромисс между двумя воюющими сторонами в очень сложной войне, где россияне, как всегда, чувствуют, что инициатива на их стороне. А украинцы были невероятно храбрыми в отражении атак и в оборонительной позиции, которую они заняли. Украинцы нанесли россиянам огромные потери", – рассказал Рубио, отметив, что только за июль потери РФ достигли 20 000 солдат убитыми.
Американский чиновник также отметил, что "все идут на переговоры, желая получить 100% того, чего хотят".
"Это касается и Украины, и, конечно, России. Единственный способ достичь соглашения в любой сфере – будь то в бизнесе, или в политике, или в геополитике – это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает", – сказал госсекретарь, отметив, что переговоры оказались "очень тяжелыми".
- В другом интервью Рубио заявил, что сейчас стороны еще далеки от заключения мирного соглашения в войне РФ против Украины.
- О последствиях переговоров на Аляске и приготовлениях ко встрече руководителей Украины и Европы с главой США 18 августа читайте в хронике LIGA.net.
Комментарии (0)