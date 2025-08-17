Рубіо: США не змушуватимуть Україну відмовитись від окупованих територій

Вашингтон не буде змушувати Київ і партнерів щодо вимог Путіна, на які вони не згодні, стверджує американський посадовець

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо стверджує, що його країна не тиснутиме на Україну, аби та погодилась на вимоги російського диктатора Володимира Путіна, зокрема щодо відмови від територій. Таку заяву політик зробив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Журналістка запитала Рубіо стосовно даних, що Путін хоче зберегти за собою всі окуповані території у межах мирної угоди.

"Що ж, я можу підтвердити, що він [Путін] виголошував промови, у яких неодноразово про це говорив, що він просив про території... Дивіться, зрештою, якщо українці не готові відмовитися від цього, і ніхто не тисне на Україну, аби та від цього відмовилась – тому я не думаю, що якщо буде укладено мирну угоду, вона виглядатиме саме так (з відмовою Києва від територій. – Ред.)", – відповів Рубіо.

За його словами, російський диктатор просить про "речі, які українці та інші не готові підтримувати" – і Вашингтон не буде змушувати їх поступитися.

Держсекретар додав, що Київ просить Москву про речі, від яких росіяни не збираються відмовлятися.

"Я знаю, що всі хочуть отримати більше деталей. Але ми намагаємося провести серйозні переговори й подивитися, чи зможемо ми знайти якийсь компроміс між двома сторонами, що воюють, у дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що ініціатива на їх боці. А українці були неймовірно хоробрими у відбитті атак і в оборонній позиції, яку вони зайняли. Українці завдали росіянам величезних втрат", – розповів Рубіо, зауваживши, що тільки за липень втрати РФ сягнули 20 000 солдатів убитими.

Американський чиновник також зазначив, що "всі йдуть на переговори, бажаючи отримати 100% того, чого хочуть".

"Це стосується і України, і, звісно, Росії. Єдиний спосіб досягти угоди в будь-якій сфері – чи то в бізнесі, чи в політиці, чи в геополітиці – це коли кожна сторона щось отримує і кожна сторона щось віддає", – зазначив держсекретар, зауваживши, що переговори виявились "дуже важкими".