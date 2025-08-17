Рубіо: Ми ще далекі від мирної угоди, але прогрес є

Держсекретар повідомив, що Зеленський і партнери працюватимуть над цим у Вашингтоні

Марко Рубіо (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі сторони ще далекі від укладання мирної угоди у війні РФ проти України. Про це посадовець розповів в інтерв'ю ABC News.

Журналістка нагадала Рубіо, що після саміту на Алясці не вдалося досягнути перемир'я, про що необхідність чого раніше заявляв американський президент Дональд Трамп.

"Що ж, я не думаю, що він [керівник США] взагалі змінив свою думку. Я думаю, що в кінцевому підсумку, якщо всі ці зусилля не дадуть результату, то Росії доведеться понести додаткові наслідки. Але ми намагаємося цього уникнути досягненням мирної угоди. І це буде нелегко. Це вимагатиме багато роботи", - відповів Рубіо.

За його словами, під час переговорів з диктатором Володимиром Путіним на Алясці "були визначені речі, які дали певний прогрес у деяких напрямках ".

Тепер же, додав держсекретар, для отримання мирної угоди потрібно залучити Україну: "Ось чому президент [Трамп] зателефонував йому [Зеленському] відразу після того, як ми сіли в літак [на Алясці], впродовж години. Він говорив з ним довго".

Саме тому керівник України та партнери відвідають Вашингтон 18 серпня, аби продовжити працювати над угодою, розповів Рубіо.

"Ми досягли прогресу в тому сенсі, що ми визначили потенційні сфери згоди, але залишаються деякі великі сфери розбіжностей. Тож ми все ще дуже далеко. Тобто ми не на межі мирної угоди. Але я думаю, що був зроблений прогрес [у її напрямку]", - підсумував посадовець.