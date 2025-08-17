Рубио: Мы еще далеки от мирного соглашения, но прогресс есть

Госсекретарь сообщил, что Зеленский и партнеры будут работать над этим в Вашингтоне

Марко Рубио (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас стороны еще далеки от заключения мирного соглашения в войне РФ против Украины. Об этом чиновник рассказал в интервью ABC News.

Журналистка напомнила Рубио, что после саммита на Аляске не удалось достичь перемирия, о необходимости чего ранее заявлял американский президент Дональд Трамп.

"Что ж, я не думаю, что он [руководитель США] вообще изменил свое мнение. Я думаю, что в конечном итоге, если все эти усилия не дадут результата, то России придется понести дополнительные последствия. Но мы пытаемся этого избежать достижением мирного соглашения. И это будет нелегко. Это потребует много работы", - ответил Рубио.

По его словам, во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным на Аляске "были определены вещи, которые дали определенный прогресс в некоторых направлениях".

Теперь же, добавил госсекретарь, для получения мирного соглашения нужно привлечь Украину: "Вот почему президент [Трамп] позвонил ему [Зеленскому] сразу после того, как мы сели в самолет [на Аляске], в течение часа. Он говорил с ним долго".

Именно поэтому руководитель Украины и партнеры посетят Вашингтон 18 августа, чтобы продолжить работать над соглашением, рассказал Рубио.

"Мы достигли прогресса в том смысле, что мы определили потенциальные сферы согласия, но остаются некоторые большие сферы разногласий. Поэтому мы все еще очень далеко. То есть мы не на грани мирного соглашения. Но я думаю, что был сделан прогресс [в его направлении]", - подытожил чиновник.