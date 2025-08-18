Голова Євроради зустрінеться з лідерами ЄС після переговорів у Вашингтоні
Голова Європейської ради Антоніу Кошта призначив зустріч лідерів ЄС для обговорення підсумків переговорів у Вашингтоні за участі США, України та декількох європейських країн щодо припинення російсько-української війни. Про це Кошта написав у мережі Х.
Зустріч відбудеться 19 серпня о 13:00 за центральноєвропейським часом (14:00 за Києвом) в онлайн-форматі.
"Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України", – написав Кошта.
Голова Євроради наголосив, що Євросоюз разом зі США продовжуватиме працювати над досягненням "міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".
- Зеленський прибув до Вашингтона, де у нього 18 серпня запланована зустріч із Трампом.
- Спочатку американський президент зустрінеться з українським колегою, а згодом – з європейськими лідерами.
