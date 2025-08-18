Председатель Европейского совета встретится с лидерами ЕС после переговоров в Вашингтоне

Встреча запланирована на 19 августа в формате видеоконференции

Антониу Кошта (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назначил встречу лидеров ЕС для обсуждения результатов переговоров в Вашингтоне с участием США, Украины и ряда европейских стран по прекращению российско-украинской войны. Об этом Кошта написал в сети Х.

Встреча состоится 19 августа в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Киеву) в онлайн-формате.

"Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, по Украине", – написал Кошта.

Председатель Европейского совета подчеркнул, что Европейский Союз вместе с США продолжит работать над достижением "прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".