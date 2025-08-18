Председатель Европейского совета встретится с лидерами ЕС после переговоров в Вашингтоне
Председатель Европейского совета Антониу Кошта назначил встречу лидеров ЕС для обсуждения результатов переговоров в Вашингтоне с участием США, Украины и ряда европейских стран по прекращению российско-украинской войны. Об этом Кошта написал в сети Х.
Встреча состоится 19 августа в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Киеву) в онлайн-формате.
"Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, по Украине", – написал Кошта.
Председатель Европейского совета подчеркнул, что Европейский Союз вместе с США продолжит работать над достижением "прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".
- Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Трампом 18 августа.
- Сначала президент США встретится со своим украинским коллегой, а затем – с европейскими лидерами.
