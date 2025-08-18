Зеленський передав Трампу лист від першої леді для Меланії Трамп
Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський передав листа для першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп від першої леді Олени Зеленської.
На початку зустрічі Зеленський дістав конверт та віддав його Трампу.
"Моя дружина, перша леді України, вона передала листа. Він не вам, а вашій дружині", – сказав він, викликавши сміх у кімнаті.
Зеленський подякував за зусилля, які докладають перші особи Америки для "припинення вбивств і зупинення цієї війни".
- 15 серпня Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії.
- Перша леді США закликала Путіна захистити майбутнє дітей прямо зараз.
