Зеленський передав Трампу лист від першої леді для Меланії Трамп

Президент подякував Меланії Трамп за увагу до долі українських дітей

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Скриншот трансляції зустрічі)

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський передав листа для першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп від першої леді Олени Зеленської.

На початку зустрічі Зеленський дістав конверт та віддав його Трампу.

"Моя дружина, перша леді України, вона передала листа. Він не вам, а вашій дружині", – сказав він, викликавши сміх у кімнаті.

Зеленський подякував за зусилля, які докладають перші особи Америки для "припинення вбивств і зупинення цієї війни".