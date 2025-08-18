Зеленский передал Трампу письмо от первой леди для Мелании Трамп
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский передал письмо для первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп от первой леди Елены Зеленской.
В начале встречи Зеленский достал конверт и передал его Трампу.
"Моя жена, первая леди Украины, передала письмо. Оно не вам, а вашей жене", – сказал он, вызвав смех в зале.
Зеленский поблагодарил за усилия, которые прилагают высшие должностные лица Америки для "прекращения убийств и остановки этой войны".
- 15 августа Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании.
- Первая леди США призвала Путина защитить будущее детей прямо сейчас.
Комментарии (0)