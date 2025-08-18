Зеленский передал Трампу письмо от первой леди для Мелании Трамп

Президент поблагодарил Меланию Трамп за внимание к судьбе украинских детей

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (скриншот трансляции встречи)

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский передал письмо для первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп от первой леди Елены Зеленской.

В начале встречи Зеленский достал конверт и передал его Трампу.

"Моя жена, первая леди Украины, передала письмо. Оно не вам, а вашей жене", – сказал он, вызвав смех в зале.

Зеленский поблагодарил за усилия, которые прилагают высшие должностные лица Америки для "прекращения убийств и остановки этой войны".