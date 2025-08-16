Перед зустріччю з Трампом Зеленський отримає поради від партнерів - Мерц
Європейські лідери проконсультують президента Володимира Зеленського за день до його переговорів у Білому домі з керівником Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ntv.
Після того як попередня зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті завершилась скандалом, Мерц вважає своїм обов'язком дати президенту України поради.
"Він [Зеленський] також бачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його зустріч. Ми вже детально обговорювали це", - розповів канцлер.
За його словами, партнери та Зеленський матимуть розмову у другій половині дня 17 серпня: "Ми разом дамо йому кілька хороших порад".
Політик заявив, що партнери хочуть "всіма силами" підтримати керівника України на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним та Трампом.
Слід зауважити, що після зустрічі в Овальному кабінеті глави України і Штатів бачились у Ватикані й під час саміту НАТО в Гаазі - і обидва ці заходи пройшли без скандалів.
- 17 серпня, відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих", щоб обговорити кроки для досягнення миру у російсько-українській війні. Захід організовують Франція, Британія та Німеччина.
- Аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон заявив LIGA.net, що у Білому домі Зеленському "слід бути дуже дипломатичним", аби показати Трампу, що він насправді хоче миру, але не готовий капітулювати.
- Про перебіг саміту президента США і диктатора на Алясці, а також подальші події читайте в хроніці LIGA.net.
Коментарі (0)