Перед зустріччю з Трампом Зеленський отримає поради від партнерів - Мерц

Зеленського хочуть "всіма силами" підтримати на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з главою США та диктатором Путіним, заявив керівник уряду ФРН

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Європейські лідери проконсультують президента Володимира Зеленського за день до його переговорів у Білому домі з керівником Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ntv.

Після того як попередня зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті завершилась скандалом, Мерц вважає своїм обов'язком дати президенту України поради.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

"Він [Зеленський] також бачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його зустріч. Ми вже детально обговорювали це", - розповів канцлер.

За його словами, партнери та Зеленський матимуть розмову у другій половині дня 17 серпня: "Ми разом дамо йому кілька хороших порад".

Політик заявив, що партнери хочуть "всіма силами" підтримати керівника України на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним та Трампом.

Слід зауважити, що після зустрічі в Овальному кабінеті глави України і Штатів бачились у Ватикані й під час саміту НАТО в Гаазі - і обидва ці заходи пройшли без скандалів.