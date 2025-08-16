У США Зеленському потрібно показати готовність до миру, але не до капітуляції – аналітик Дікінсон

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 28 лютого 2025 року (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Під час зустрічі у Білому домі президенту Володимиру Зеленському варто буде поводитись "дуже дипломатично", щоб показати американському колезі Дональду Трампу, що він дійсно хоче закінчення війни, але не готовий до капітуляції. Про це для статті LIGA.net заявив науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон.

"Зараз з боку Трампа буде гра у звинувачення. Не буде жодного припинення вогню, жодної зустрічі між Зеленським та Путіним. Найбільшим викликом зараз буде спроба Трампа скинути провину на інших. Бо Росія теж зробить усе, щоб виставити винним в усьому Зеленського, що, мовляв, це не вина Путіна, що ні про що не змогли домовитись. Ось у чому зараз буде змагання. Зеленському та Путіну доведеться показувати, що це не кожного з них провина, а іншого", – розповів експерт.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

За його словами, послання диктатора до президента США було чітким: "Проблема в Зеленському та у Європі. Вони – перешкода на шляху до миру".

І, зауважив Дікінсон, Трамп був готовий це слухати – президент США потім сказав, що тепер справа за українським президентом та Європою, щоб встановити мир, ухвалити відповідне рішення.

На думку аналітика, 18 серпня у Білому домі Зеленському "слід бути дуже дипломатичним", щоб показати Трампу, що він насправді хоче миру, але не готовий капітулювати.

"У них буде зустріч, і тоді Зеленський має спробувати уникнути повторення ситуації в Овальному кабінеті, яка була в лютому", – підсумував експерт.