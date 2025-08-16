В США Зеленскому надо показать готовность к миру, но не к капитуляции – аналитик Дикинсон

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Во время встречи в Белом доме президенту Владимиру Зеленскому стоит вести себя "очень дипломатично", чтобы показать американскому коллеге Дональду Трампу, что он действительно хочет окончания войны, но не готов к капитуляции. Об этом для статьи LIGA.net заявил научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Сейчас со стороны Трампа будет игра в обвинения. Не будет никакого прекращения огня, никакой встречи между Зеленским и Путиным. Самым большим вызовом сейчас будет попытка Трампа сбросить вину на других. Потому что Россия тоже сделает все, чтобы выставить виновным во всем Зеленского, что, мол, это не вина Путина, что ни о чем не смогли договориться. Вот в чем сейчас будет соревнование. Зеленскому и Путину придется показывать, что это не каждого из них вина, а другого", – рассказал эксперт.

По его словам, послание диктатора к президенту США было четким: "Проблема в Зеленском и в Европе. Они – препятствие на пути к миру".

И, заметил Дикинсон, Трамп был готов это слушать – президент США потом сказал, что теперь дело за украинским президентом и Европой, чтобы установить мир, принять соответствующее решение.

По мнению аналитика, 18 августа в Белом доме Зеленскому "следует быть очень дипломатичным", чтобы показать Трампу, что он на самом деле хочет мира, но не готов капитулировать.

"У них будет встреча, и тогда Зеленский должен попытаться избежать повторения ситуации в Овальном кабинете, которая была в феврале", – подытожил эксперт.