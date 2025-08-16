"Могло быть хуже". Пока не видно шагов к союзу Путина и Трампа – эксперт Atlantic Council

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Последствия встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске могли быть "значительно хуже", пока не видно очевидных движений к серьезному альянсу между президентом США и российским диктатором, заявил для статьи LIGA.net научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон.

По его словам, о результатах саммита сложно говорить, поскольку не известно, о чем договорились Трамп и Путин.

Главное, считает Дикинсон, встреча "выглядела ужасно" – в Соединенных Штатах к военному преступнику Путину "относились с большим уважением как к мировому лидеру, приветствовали без всякого упоминания его военных преступлений". Аналитик отметил, что это создало "ужасный прецедент для американских властей".

"Но все могло быть значительно хуже. Не видим никаких очевидных шагов к серьезному альянсу между Путиным и Трампом, что дает надежду – отменили их обед, встреча длилась значительно меньше, чем планировали, а потом пресс-конференция была очень короткой. Это четкие признаки, что они не нашли общего языка, что, по сути, встреча провалилась", – подытожил эксперт.