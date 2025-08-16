"Аляска могла бути гіршою". Поки не видно кроків до союзу Путіна і Трампа – експерт Atlantic Council
Наслідки зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці могли бути "значно гірші", наразі не видно очевидних рухів до серйозного альянсу між президентом США та російським диктатором, заявив для статті LIGA.net науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон.
За його словами, про результати саміту складно говорити, оскільки не відомо, про що домовились Трамп і Путін.
Головне, вважає Дікінсон, зустріч "виглядала жахливо" – у Сполучених Штатах до воєнного злочинця Путіна "ставилися з великою повагою як до світового лідера, вітали без жодного згадування його воєнних злочинів". Аналітик зазначив, що це створило "жахливий прецедент для американської влади".
"Але все могло бути значно гірше. Не бачимо жодних очевидних кроків до серйозного альянсу між Путіним і Трампом, що дає надію – скасували їх обід, зустріч тривала значно менше, ніж планували, а потім пресконференція була дуже короткою. Це чіткі ознаки, що вони не знайшли спільної мови, що, по суті, зустріч провалилася", – підсумував експерт.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
