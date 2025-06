Мерц подарував Трампу свідоцтво про народження його діда з німецьким корінням – відео

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час своєї першої зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом зробив йому подарунок у вигляді свідоцтва про народження діда Трампа, який має німецьке коріння. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Марго Мартін.

На початку зустрічі в Овальному кабінеті Мерц передав Трампу два документи, пояснивши, що це – свідоцтво про народження його діда, датоване 1869 роком.

Дідусь і бабуся Трампа з боку батька Фредріх та Елізабет Трамп народилися в маленькому селі Калльштадт, що на південному заході Німеччини, недалеко від Франкфурта.

Фредріх Трамп виїхав до Нью-Йорка наприкінці 1800-х, а згодом переїхав до Сіетла, де займався бізнесом в галузі нерухомості та ресторанів. У 1901 році він повернувся до Німеччини, одружився з Елізабет, після чого пара разом перебралася до Нью-Йорка.

Фредріх помер у 1918 році, тому Дональд так і не зміг його побачити.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND