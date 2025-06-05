Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда с немецкими корнями – видео
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей первой встречи с американским президентом Дональдом Трампом сделал ему подарок в виде свидетельства о рождении деда Трампа, имеющего немецкие корни. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Марго Мартин.
В начале встречи в Овальном кабинете Мерц передал Трампу два документа, объяснив, что это – свидетельство о рождении его деда, датированное 1869 годом.
Дедушка и бабушка Трампа со стороны отца Фредрих и Элизабет Трамп родились в маленькой деревне Калльштадт, расположенной на юго-западе Германии, недалеко от Франкфурта.
Фредрих Трамп уехал в Нью-Йорк в конце 1800-х, а затем переехал в Сиэтл, где занимался бизнесом в области недвижимости и ресторанов. В 1901 году он вернулся в Германию, женился на Элизабет, после чего пара вместе перебралась в Нью-Йорк.
Фредрих умер в 1918 году, потому Дональд так и не смог его увидеть.
Книжный дом немецкого представителя President Trump является его основным хозяином certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND— Margo Martin (@MargoMartin47) Июнь 5, 2025