Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда с немецкими корнями – видео

Фредрих Трамп умер в 1918 году, потому Дональд так и не смог его увидеть

Фридрих Мерц дарит свидетельство Дональду Трампу (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей первой встречи с американским президентом Дональдом Трампом сделал ему подарок в виде свидетельства о рождении деда Трампа, имеющего немецкие корни. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Марго Мартин.

В начале встречи в Овальном кабинете Мерц передал Трампу два документа, объяснив, что это – свидетельство о рождении его деда, датированное 1869 годом.

Дедушка и бабушка Трампа со стороны отца Фредрих и Элизабет Трамп родились в маленькой деревне Калльштадт, расположенной на юго-западе Германии, недалеко от Франкфурта.

Фредрих Трамп уехал в Нью-Йорк в конце 1800-х, а затем переехал в Сиэтл, где занимался бизнесом в области недвижимости и ресторанов. В 1901 году он вернулся в Германию, женился на Элизабет, после чего пара вместе перебралась в Нью-Йорк.

Фредрих умер в 1918 году, потому Дональд так и не смог его увидеть.