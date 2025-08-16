Зеленского хотят "всеми силами" поддержать на пути к возможной трехсторонней встрече с главой США и диктатором Путиным, заявил глава правительства ФРГ

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Европейские лидеры проконсультируют президента Владимира Зеленского за день до его переговоров в Белом доме с руководителем Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканала НТВ.

После того как предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете завершилась скандаломмерц считает своим долгом дать президенту Украины советы.

"Он [Зеленский] также видел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначечем его встреча. Мы уже подробно обсуждали это", - рассказал канцлер.

По его словам, партнеры и Зеленский будут разговаривать во второй половине дня 17 августа: "Мы вместе дадим ему несколько хороших советов".

Политик заявил, что партнеры хотят "всеми силами" поддержать руководителя Украины на пути к возможной трехсторонней встрече с диктатором Владимиром Путиным и Трампом.

Следует заметить, что после встречи в Овальном кабинете главы Украины и Штатов виделись в Ватикане и во время саммита НАТО в Гааге - и оба эти мероприятия прошли без скандалов.