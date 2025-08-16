Перед встречей с Трампом Зеленский получит советы от партнеров - Мерц
Европейские лидеры проконсультируют президента Владимира Зеленского за день до его переговоров в Белом доме с руководителем Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканала НТВ.
После того как предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете завершилась скандаломмерц считает своим долгом дать президенту Украины советы.
"Он [Зеленский] также видел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначечем его встреча. Мы уже подробно обсуждали это", - рассказал канцлер.
По его словам, партнеры и Зеленский будут разговаривать во второй половине дня 17 августа: "Мы вместе дадим ему несколько хороших советов".
Политик заявил, что партнеры хотят "всеми силами" поддержать руководителя Украины на пути к возможной трехсторонней встрече с диктатором Владимиром Путиным и Трампом.
Следует заметить, что после встречи в Овальном кабинете главы Украины и Штатов виделись в Ватикане и во время саммита НАТО в Гааге - и оба эти мероприятия прошли без скандалов.
- 17 августа, состоится онлайн-встреча "коалиции желающих", чтобы обсудить шаги для достижения мира в российско-украинской войне. Мероприятие организуют Франция, Великобритания и Германия.
- Аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон заявил ЛИГА.netчто в Белом доме Зеленскому "следует быть очень дипломатичным", чтобы показать Трампу, что он на самом деле хочет мира, но не готов капитулировать.
О ходе саммита президента США и диктатора на Аляске, а также дальнейших событиях читайте в хронике ЛИГА.net.
