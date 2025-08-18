Трамп заявив, що Зеленський може "майже миттєво" завершити війну з Росією

Трамп повторив тезу про те, що Україна не повинна вступати до НАТО і має відмовитись від цілі повернути Крим

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що український лідер може "миттєво завершити війну з Росією", якщо захоче, або ж може "продовжувати воювати". Про це керівник Штатів написав у соцмережі Truth Social.

Трамп знову розкритикував адміністрацію Барака Обами, звинувативши її у тому, що Крим "було віддано Росії без єдиного пострілу", та повторив позицію, що Україна не повинна вступати до НАТО.

"Жодного повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і ЖОДНОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!" – написав Трамп.

Окрім цього, він анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами.

"Великий день завтра в Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!!" – написав він.