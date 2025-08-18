Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно" завершить войну с Россией
Президент США Дональд Трамп накануне встречи с президентом Владимиром Зеленский заявил, что украинский лидер может "мгновенно завершить войну с Россией", если захочет, или же может "продолжать воевать". Об этом руководитель Штатов написал в соцсети Truth Social.
Трамп вновь раскритиковал администрацию Барака Обамы, обвинив ее в том, что Крым "был отдан России без единого выстрела", и повторил позицию, что Украина не должна вступать в НАТО.
"Никакого возвращения Крыму, который Обама отдал (12 лет назад, без выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" – написал Трамп.
Кроме этого, он анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.
"Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!", – написал он.
- 18 августа Трамп сначала проведет отдельную встречу с Зеленским, а уже после этого будет встреча с европейскими партнерами.
- К встрече Трампа и Зеленского присоединятся президент Еврокомиссии, генсек НАТО, президенты Финляндии, Франции, премьер Британии, канцлер Германии и другие
- Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Трампом.
