Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно" завершить войну с Россией

Трамп повторил тезис о том, что Украина не должна вступать в НАТО и должна отказаться от цели вернуть Крым

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с президентом Владимиром Зеленский заявил, что украинский лидер может "мгновенно завершить войну с Россией", если захочет, или же может "продолжать воевать". Об этом руководитель Штатов написал в соцсети Truth Social.

Трамп вновь раскритиковал администрацию Барака Обамы, обвинив ее в том, что Крым "был отдан России без единого выстрела", и повторил позицию, что Украина не должна вступать в НАТО.

"Никакого возвращения Крыму, который Обама отдал (12 лет назад, без выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" – написал Трамп.

Кроме этого, он анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.

"Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!", – написал он.