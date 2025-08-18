В Киеве назвали ожидания от встречи с Трампом: Гарантии и трехсторонняя встреча с Путиным

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом прогресс по гарантиям безопасности и приближение трехсторонней встречи Киева, Вашингтона и Москвы, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом он рассказал во время презентации программы действий правительства, передает корреспондент ЛИГА.net.

"Безусловно, что если говорить об ожиданиях... это дальнейший прогресс, четкое или более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности. Это чрезвычайно важно. Это дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате. Зеленский, Путин, Трамп, с участием, возможно других лидеров, наших союзников. Безусловно, повестка дня этой встречи ну и временные рамки", – заявил чиновник.

Он отметил, что «исключительно решающими» являются как встреча, так и момент, в котором находится Украина.

«Я тоже считаю, что он [момент] позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый, достойный мир для Украины», - подчеркнул Сибига.

