Коалиция желающих все еще готова развернуть контингент в Украине после прекращения войны

Во время заседание "коалиции желающих" партнеры вновь подтвердили, что готовы развернуть силы безопасности в Украине после завершения боевых действий. Об этом по результатам встречи, на которой председательствовали французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает пресс-служба последнего.

Кроме этого контингента, партнеры готовы помочь с защитой воздушного и морского пространств Украины и с восстановлением Вооруженных Сил государства.

Встреча "коалиции" состоялась для того, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи главы Штатов Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Зеленского к справедливому и прочному миру, поскольку он готовится к дальнейшим консультациям с президентом Трампом в Вашингтоне", – говорится в заявлении.

Также стороны "высоко оценили" обязательства Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине, в которых "коалиция" будет играть "важную роль, в частности через многонациональные силы в Украине".

Также Макрон и Стармер проинформировали участников звонка, что 18 августа они отправятся в Вашингтон, чтобы вместе с Зеленским встретиться с Трампом. Ожидается и участие других европейских руководителей.