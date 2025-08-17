Коаліція охочих все ще готова розгорнути контингент в Україні після припинення війни – заява

Партнери готові допомогти із захистом повітряного та морського просторів України та з відновленням Збройних Сил держави

Кір Стармер та Еммануель Макрон (Фото: ANDY RAIN / ЕРА)

Під час засідання "коаліції охочих" партнери знову підтвердили, що готові розгорнути сили безпеки в Україні після завершення бойових дій. Про це за результатами зустрічі, на якій головували французький президент Емманюель Макрон та британський прем'єр-міністр Кір Стармер, повідомляє пресслужба останнього.

Окрім цього контингенту, партнери готові допомогти із захистом повітряного та морського просторів України та з відновленням Збройних Сил держави.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Зустріч "коаліції" відбулась для того, аби обговорити підтримку України та наступні кроки у мирних переговорах після зустрічі глави Штатів Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого і тривалого миру, оскільки він готується до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні", – йдеться у заяві.

Також сторони "високо оцінили" зобов'язання Трампа стосовно надання гарантій безпеки Україні, у яких "коаліція" відіграватиме "важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні".

Також Макрон і Стармер поінформували учасників дзвінка, що 18 серпня вони вирушать до Вашингтона, аби разом з Зеленським зустрітися з Трампом. Очікується й участь інших європейських керівників.