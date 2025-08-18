У Києві назвали очікування від зустрічі з Трампом: Рух щодо гарантій і тристороння зустріч з Путіним

Глава МЗС заявив про "виключно вирішальні" переговори у Вашингтоні та момент, в якому є Україна

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна очікує від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом прогресу щодо гарантій безпеки та наближення тристоронньої зустрічі Києва, Вашингтона і Москви, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це він розповів під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент LIGA.net.

"Безумовно, що якщо говорити про очікування... це подальший прогрес, чітке чи більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки. Це надзвичайно важливо. Це подальша робота і наближення зустрічі в тристоронньому форматі. Зеленський, Путін, Трамп, за участі, можливо інших лідерів, наших союзників. Безумовно, порядок денний цієї зустрічі, ну і часові рамки", – заявив чиновник.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Він зауважив, що "виключно вирішальними" є як зустріч, так і момент, в якому є Україна.

"Я теж вважаю, що він [момент] дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий, гідний мир для України", – наголосив Сибіга.

Окрім цього, міністр знову заявив, що Україна "докладає усіх зусиль, щоб ця війна закінчилась цього [2025-го] року".

Читайте також Трамп програв Путіну і тепер спробує відігратися на Зеленському

За його словами, Україна вітає зусилля американської сторони, і завдяки перемовинам, які президент країни провів з Трампом та європейськими колегами, Київ досяг "суттєвого прогресу".

"Ми знаходимося по висхідній у дипломатичних активностях для того, щоб зупинити вбивства. Мені здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану, єдину позицію з нашими союзниками", – вважає Сибіга.

Він також заявив, що "всі наші союзники поділяють наше бачення щодо шляхів і формули закінчення цієї брутальної російської агресії".