Поки Росія не йде до миру, треба посилювати тиск на неї та допомогу Україні – Зеленський і Мерц

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Україна та Німеччина мають спільне розуміння, що поки РФ не робить "жодних кроків до миру", потрібно продовжувати тиск на неї та посилювати підтримку Києва. Про це після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом повідомив президент Володимир Зеленський.

"Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя", – розповів керівник України.

Також політики говорили про нещодавні контакти з партнерами та подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки України, участь Німеччини у PURL, новій ініціативі НАТО, зміцнення української протиповітряної оборони двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, а також "надійні гарантії безпеки" для Києва.

Зеленський подякував Мерцу за організацію онлайн-зустрічі лідерів та засідання "коаліції охочих".