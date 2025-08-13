Поки Росія не йде до миру, треба посилювати тиск на неї та допомогу Україні – Зеленський і Мерц
Україна та Німеччина мають спільне розуміння, що поки РФ не робить "жодних кроків до миру", потрібно продовжувати тиск на неї та посилювати підтримку Києва. Про це після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом повідомив президент Володимир Зеленський.
"Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя", – розповів керівник України.
Також політики говорили про нещодавні контакти з партнерами та подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки України, участь Німеччини у PURL, новій ініціативі НАТО, зміцнення української протиповітряної оборони двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, а також "надійні гарантії безпеки" для Києва.
Зеленський подякував Мерцу за організацію онлайн-зустрічі лідерів та засідання "коаліції охочих".
- 13 серпня Зеленський, керівники Європи та Трамп мали розмову перед поїздкою президента США на переговори з диктатором Путіним. Підсумки дзвінка: європейці дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів, якщо буде зустріч після саміту на Алясці; юридичне визнання окупованих територій не обговорюється та інші пункти.
- Зеленський повідомив, що його позиція – проти територіальних поступок диктатору Путіну в обмін на припинення вогню – залишається незмінною.
- Керівник Франції Макрон заявив: під час дзвінка Трамп повідомив, що територіальні питання обговорюватимуться лише президентом України.
