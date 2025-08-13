Пока РФ не идет к миру, надо усиливать давление на нее и помощь Украине – Зеленский и Мерц

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Украина и Германия имеют общее понимание, что пока РФ не делает "никаких шагов к миру", нужно продолжать давление на нее и усиливать поддержку Киева. Об этом после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Есть общее понимание: пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины. И это очень важно. Искренне ценю всю помощь Германии и наши отношения, которые дают реальные результаты для защиты жизни", – рассказал руководитель Украины.

Также политики говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, об увеличении оборонной поддержки Украины, участии Германии в PURL, новой инициативе НАТО, укреплении украинской противовоздушной обороны двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, а также о "надежных гарантиях безопасности" для Киева.

Зеленский поблагодарил Мерца за организацию онлайн-встречи лидеров и заседание "коалиции желающих".