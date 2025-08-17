Європа не підтримає мир, що є іншим словом для капітуляції України – посолка ЄС

Блок від самого початку наполягав на тому, що мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права, зауважила Матернова

Катаріна Матернова (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Європа не підтримає мир, який означатиме капітуляцію України, заявила посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова напередодні переговорів України та європейських партнерів із керівником США Дональдом Трампом.

"Немає кращого доказу однозначної підтримки України з боку ЄС, ніж сьогоднішній візит президента Володимира Зеленського до Брюсселя, де його зустрічала Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської комісії. А також той факт, що завтра сім європейських лідерів супроводжуватимуть його до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом після Аляски", – зауважила чиновниця.

За її словами, в Анкориджі американський президент вирішив не наполягати на припиненні вогню, а натомість Володимир Путін представив так звану мирну пропозицію, котра "є нічим іншим, як диктатом агресора".

"Наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території, понад того, що Путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним", – акцентувала Матернова.

Натомість, додала вона, ЄС від самого початку наполягав на тому, що мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України: "Ніяких ілюзій, ніяких компромісів з агресорами".

Чиновниця зазначила, що спільний візит Зеленського та європейських лідерів до Білого дому є "чітким сигналом" підтримки Києву.

"Європа стоїть за Україну єдина і рішуча. Вона не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції. Разом зі Сполученими Штатами ми маємо підштовхнути Путіна до справжнього перемир’я, а потім і до справжнього миру – чого не сталося в Анкориджі", – заявила Матернова, додавши, що Україна може "повністю покладатися на своїх європейських партнерів".