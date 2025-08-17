Европа не поддержит мир, что является другим словом для капитуляции Украины – посол ЕС

Блок изначально настаивал на том, что мир должен основываться на принципах международного права, отметила Матернова

Катарина Матернова (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Европа не поддержит мир, который будет означать капитуляцию Украины, заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова накануне переговоров Украины и европейских партнеров с руководителем США Дональдом Трампом.

"Нет лучшего доказательства однозначной поддержки Украины со стороны ЕС, чем сегодняшний визит президента Владимира Зеленского в Брюссель, где его встретила Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии. А также тот факт, что завтра семь европейских лидеров будут сопровождать его в Вашингтон на встречу с президентом Трампом после Аляски", – отметила чиновница.

Читайте также Унижение Трампа. Как переговоры с Путиным на Аляске повлияют на Украину

По ее словам, в Анкоридже американский президент решил не настаивать на прекращении огня, а вместо этого Владимир Путин представил так называемое мирное предложение, которое "является ничем иным, как диктатом агрессора".

"Например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории, сверх того, что Путин достиг военным путем. Такой "мир" неприемлем", – акцентировала Матернова.

Зато, добавила она, ЕС с самого начала настаивал на том, что мир должен основываться на принципах международного права – на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины: "Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами".

Чиновница отметила, что совместный визит Зеленского и европейских лидеров в Белый дом является "четким сигналом" поддержки Киеву.

"Европа стоит за Украину единая и решительная. Она не будет терпеть мир, который является лишь другим словом для капитуляции. Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему перемирию, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже", – заявила Матернова, добавив, что Украина может "полностью полагаться на своих европейских партнеров".