"Це не кінець шляху". Трамп заперечив, що зупинить підтримку України, якщо не буде угоди 18 серпня

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заперечив, що припинить допомагати Україні, якщо під час зустрічі з колегою Володимиром Зеленським та європейськими партнерами не буде досягнуто угоди.

Журналіст запитав, чи означатиме це кінець підтримки України з боку США, якщо зустріч 18 серпня не закінчиться угодою.

"Я ніколи не скажу цього. Це ніколи не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я не сказав би, що це кінець шляху. Ні, я думаю, що у нас є хороші шанси це зробити [закінчити війну]. Минуло майже чотири роки з того часу, як минулого тижня було вбито багато людей... велика кількість, багато солдатів, з обох сторін. Я знаю президента [Зеленського], я знаю себе, і я вірю, що Володимир Путін хоче, щоб це закінчилося", – вважає Трамп.