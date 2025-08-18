"Не конец". Трамп отрицает, что остановит поддержку Киева, если договора не будет
Президент США Дональд Трамп возразил, что прекратит помогать Украине, если во время встречи с коллегой Владимиром Зеленским и европейскими партнерами не будет достигнуто соглашение.

Журналист спросил, будет ли означать это конец поддержки Украины со стороны США, если встреча 18 августа не закончится соглашением.

"Я никогда не скажу этого. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я не сказал бы, что это конец пути. Нет, я думаю, что у нас есть хорошие шансы это сделать [закончить войну]. Прошло почти четыре года с тех пор, как на прошлой неделе было убито много людей... большое количество, много солдат, с обеих сторон. Я знаю президента [Зеленского], я знаю себя, и я верю, что Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", – считает Трамп.