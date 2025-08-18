Після зустрічі з Зеленським Трамп зателефонує Путіну

Президент США повідомив, що російський диктатор чекає на його дзвінок

Зустріч Зеленьского і Трампа (Фото: The White House)

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну відразу після завершення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це Трамп повідомив під час спільного брифінгу з українським президентом у Вашингтоні.

Журналісти запитали у Трампа, чи був він чимось розчарований під час зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня.

Президент США не відповів на питання, але повідомив, що "опосередковано" поспілкувався із російським диктатором прямо перед зустріччю із Зеленським і збирається зателефонувати йому відразу після закінчення саміту.

"Я щойно опосередковано розмовляв з Путіним, і ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні. Він очікує мого дзвінка", – сказав Трамп.

Він ще раз заявив, що тристороння зустріч США, України та Росії можлива, а якщо її не буде, то "бої продовжаться".