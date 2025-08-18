После встречи с Зеленским Трамп позвонит Путину

Встреча Зеленского и Трампа (Фото: Белый дом)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину сразу после завершения встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом Трамп сообщил во время совместного брифинга с украинским президентом.

Журналисты спросили Трампа, был ли он чем-то разочарован во время встречи с Путиным на Аляске 15 августа.

Президент США не ответил на вопрос, но сообщил, что "опосредованно" пообщался с российским диктатором прямо перед встречей с Зеленским и собирается позвонить ему сразу после окончания саммита.

"Я только что косвенно разговаривал с Путиным, и мы проведем телефонный разговор сразу после этих встреч сегодня. Он ожидает моего звонка", – сказал Трамп.

Он еще раз заявил, что трехсторонняя встреча США, Украины и России возможна, а если ее не будет, то "бои продолжатся".