Зеленський прибув до Білого дому - Трамп особисто зустрічав

Дональд Трамп та Володимир Зеленський на порозі Білого дому (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому на переговори з керівником Штатів Дональдом Трампом, свідчить трансляція агенції Associated Press.

На відміну від європейських лідерів, що прибули раніше, Зеленського особисто зустрічав Трамп на порозі своєї адміністрації.

Політики не відповідали на питання журналістів.

На переговори український президент вдягнув чорний піджак та, напевно, сорочку того ж кольору без краватки. Схожий образ був на ньому під час саміту НАТО, де він також зустрічався з керівником Штатів.