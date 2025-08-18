Зеленский прибыл в Белый дом - Трамп лично встречал - Трамп лично встречал

Дональд Трамп и Владимир Зеленский на пороге Белого дома (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с руководителем Штатов Дональдом Трампом, свидетельствует трансляция агентства Associated Press.

В отличие от европейских лидеров, прибывших ранее, Зеленского лично встречал Трамп на пороге своей администрации.

Политики не отвечали на вопросы журналистов.

На переговоры украинский президент надел черный пиджак и, наверное, рубашку того же цвета без галстука. Похожий образ был на нем во время саммита НАТО, где он также встречался с руководителем Штатов.