Макрон: Трамп хоче миру, а Путін – капітуляції України

Емманюель Макрон (Фото: PHILIPPE MAGONI / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. Слова політика після зустрічі "коаліції охочих" цитує медіа BFMTV.

"Чи вважаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи вважаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. [...] Я думаю, що він [диктатор РФ] хоче капітуляції України, саме це він і запропонував", – заявив Макрон.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Керівник Франції також пообіцяв "жорстку" дискусію з Трампом під час зустрічі 18 серпня.

Він зазначив, що зараз "у надзвичайно серйозній ситуації" вирішується "важливий момент конфлікту і безпеки України". У цьому контексті, додав Макрон, мета є простою – "нагадати про те, що об'єднує Україну, Європу і США", вказавши на агресора Росію.

"Не може бути територіальних дискусій щодо України без українських керівників", – зауважив французький президент.

Окрім цього, він заявив, що якщо партнери будуть слабкими з Росією, то цим вони створюють передумови для майбутніх конфліктів. Макрон засудив "імперіалістичну та ревізіоністську" російську владу, яка з 2008 року (тоді сталась війна проти Грузії. – Ред.) "ніколи не дотримувалася своїх обіцянок щодо миру та ненападу".

"Я хочу потужної Європи, сильної Європи, вільної Європи. Ми хочемо взяти на себе відповідальність і вирішувати самі", – підсумував глава Франції.